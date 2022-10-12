Avrupa borç batağında! 2008 krizi rakamları aşıldı





Euro Bölgesi ortalaması yüzde 95.6 olurken bunun üç haneye çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'de de benzer bir rakam var. İngiltere'de bu oran yüzde 95.9. ABD'de ise yine yüzde 99.6'lık bir rakam var.