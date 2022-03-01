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Giriş Tarihi: 1.3.2022 21:50

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, uluslararası medyada yer alan Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlediğini gösteren görsellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı

Rus ekonomisine yönelik yeni yaptırımların peş peşe açıklanmasının etkisi, haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hissedildi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,22 değer kaybederek 443,04 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 azalarak 7.330,20 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,85 düşerek 13.904,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,94 değer kaybıyla 6.936,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,14 gerileyerek 24.363,49 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 1,034'lük düşüşle 1,11 seviyesinde bulunuyor.

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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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