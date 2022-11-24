Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 438 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 14.453 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.469 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.682 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.364 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 24.663 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif seyrediyor

Avrupa'da ise enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretleri de çoğalmaya devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tamamı 50'nin altındaki seyrini sürdürerek ekonomide yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri artan resesyon endişeleri karşısında "ultra şahin" duruşlarını korurken, dün yüzde 1 değer kazanan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,0410 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak ECB toplantı tutanaklarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Tutanaklarda "ultra şahin" politikaların ne kadar daha devam edeceğine yönelik işaretlerin aranacağını kaydeden analistler, veri gündeminde Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini söyledi.