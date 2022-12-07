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Giriş Tarihi: 7.12.2022 22:14

Avrupa borsalarında resesyon endişesi

Avrupa borsaları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı

AA
Avrupa borsalarında resesyon endişesi

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,62 azalarak 436,2 puandan kapandı.

Stoxx 600 petrol ve gaz endeksinin günü yüzde 1,96 değer kaybederek kapatması dikkati çekti.

Otomotiv hisselerinde yüzde 1 düşüş görülürken, sağlık sektöründeki şirketlerin hisseleri yüzde 0,84 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41'lik değer kaybı ile 6,660,59 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalarak 7.489,19 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybederek 14.261,19 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybı ile 40.241,35 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 1,05 seviyelerinden işlem görüyor.

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Avrupa borsalarında resesyon endişesi
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