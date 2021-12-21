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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:30 Son Güncelleme: 21.12.2021 11:36

Avrupa doğalgaz piyasasında 'Rusya aktarım krizi'

Avrupa doğalgaz piyasasında ’Rusya aktarım krizi’

Avrupa'da 1 ay vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı Rusya'nın Yamal boru hattı üzerinden aktardığı doğalgazı azaltmasıyla salı günü megavatsaat başına 150 euronun üzerine tırmandı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları havaların soğumasındna dolayı artan tüketim ve Rusya'dan gelen doğalgaz miktarının azalmasıyla yükselişini sürdürdü. Hollanda 1 ay vadeli TZT doğalgazın fiyatı megavatsaat başına 151,6 euroya tırmandı.

BloombergHT'nin haberine göre; Rusya'nın Yamal üzerinden Almanya'nın Mallnow kompresörüne aktardığı doğalgaz miktarı salı günü sıfıra indi. Avrupa'da bu hafta havaların soğuması ve doğalgaz aktarımının azalmasıyla enerji piyasasındaki kriz giderek derinleşiyor.

Almanya'da yer alan ve Yamal-Avrupa boru hattının son bulduğu Mallnow kompresörünün yüzde 30 kapasitesi geçen hafta seri olarak yapılan ihalelerle Gazprom tarafından ayırtılmıştı. Fakat Gazprom pazar gününden beri Yamal üzerinden aktardığı gaz miktarını yarıya indirerek 35 milyon metreküpten 17 milyon metrekübe düşürdü.

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Avrupa doğalgaz piyasasında 'Rusya aktarım krizi'
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