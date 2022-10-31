Avrupa enerji fiyatları açıklandı! Türkiye ucuz gazda Avrupa devlerini geride bıraktı

DOĞAL GAZ FİYATI ARTTI

Yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 8,6 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6,4 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 22,16 avroyla İsveç'te yapılırken, bu ülkeyi 16 avroyla Danimarka, 12,93 avroyla Hollanda, 11,06 avroyla Estonya, 10,10 avroyla Çekya, 9,86 avroyla İtalya, 9,39 avroyla Belçika, 8,97 avroyla İspanya, 8,88 avroyla Yunanistan, 8,56 avroyla Lüksemburg, 8,50 avroyla Fransa, 8,47 avroyla İrlanda ve 8,37 avroyla Portekiz izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 2,91 avro ödedi. Bu ülkeyi 4,12 avroyla Hırvatistan, 4,62 avroyla Letonya, 4,88 avroyla Slovakya, 5,49 avroyla Polonya, 5,87 avroyla Litvanya, 6,11 avroyla Romanya, 6,91 avroyla Slovenya, 7,64 avroyla Bulgaristan, 7,67 avroyla Avusturya ve 8,06 avroyla Almanya takip etti.