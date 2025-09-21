Avrupa Havalimanları’nda siber saldırı rötarı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor. Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği yönünde açıklamada bulundu. Havalimanlarındaki firmalara check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu bildirdi. Londra Heathrow Havalimanı ve Berlin Havalimanı ise Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine vurgu yaptı.