SON DAKİKA: Avrupa İstatistik Ofisi kritik verileri açıkladı: En ucuz enerji Türkiye’de!

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 3,05 avro ödedi. Bu ülkeyi 3,98 avroyla Hırvatistan, 4,10 avroyla Litvanya, 4,23 avroyla Slovakya, 4,32 avroyla Letonya, 4,73 avroyla Polonya, 4,75 avroyla Romanya, 5,54 avroyla Çekya, 5,87 avroyla Slovenya takip etti.

Finlandiya, Malta ve GKRY ise hanelerin doğal gaz fiyatlarını Eurostat'a raporlamıyor.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarında artış yaşanmaya başlanan ilk dönemi kapsıyor. Ancak, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış hız kazandı. Söz konusu verilere son gelişmelerin etkisi yansımış durumda değil.