Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi artırdı
Giriş Tarihi: 22.7.2022

Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi artırdı

Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi artırdı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yükselen enflasyonla mücedale etmek için 2011'den bu yana ilk kez faiz artırdı. Faizi beklentilrin ötesinde 50 baz puan artıran banka, negati faiz dönemine de son vermiş oldu. ECB, karar metninde gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğuna işaret etti. Metinde bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne de toplantıdan toplantıya karar verleceği dile getirildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, "Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi artırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA