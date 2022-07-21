Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faizi artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yükselen enflasyonla mücedale etmek için 2011'den bu yana ilk kez faiz artırdı. Faizi beklentilrin ötesinde 50 baz puan artıran banka, negati faiz dönemine de son vermiş oldu. ECB, karar metninde gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğuna işaret etti. Metinde bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne de toplantıdan toplantıya karar verleceği dile getirildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, "Negatif faizden çıkışta daha büyük bir adım atma kararı verdik" dedi.