Avrupa Merkez Bankası 99 bankaya stres testi uygulayacak

ECB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 stres testinde 57'si Avro Bölgesi'ndeki bankalar olmak üzere 99 bankanın mali yapısı ele alınacak.

İki yılda bir yapılan söz konusu test ulusal otoritelerle işbirliğiyle organize edilecek. Testin sonuçları, olumsuz şokların zorlu makroekonomik koşullar altında bankaların dayanıklılığı üzerindeki etkisine ışık tutacak.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından yapılan açıklamada ise bankaların uzun süredir devam eden yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla nasıl başa çıkabileceğini kontrol etmek için stres testi başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, EBA'nin teorik şok testinin 70 AB bankasında uygulanacağı ve bunun AB'deki toplam bankacılık varlıklarının yüzde 75'ine denk geleceği kaydedildi.

EBA, 2021'de 50 bankada stres testi uygulamıştı.

ECB, söz konusu test sonuçlarını temmuz sonunda yayınlamayı hedefliyor.