Avrupa-Rusya ‘gaz’ restleşmesi

Avrupa'da enerji krizi devam ederken, ülkeler arasındaki restleşme büyüyor. Avrupa Birliği, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi için tasarı sunacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Tavan fiyat uygularsanız gazı unutun" diye uyardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan getirilmesi, AB'nin yoğun saatlerde elektrik kullanımında zorunlu azaltıma gitmesi ve doğalgaz kullanmadan elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi konusunda teklif sunacaklarını açıkladı. Komisyon, Avrupa'daki ülkelerin elektrik kullanımında aylık olarak son 5 yılın aynı döneminin yüzde 10'u oranında kesinti yapılmasını teklif edecek. AB'nin enerji bakanları yaklaşan enerji krizini çözmek için cuma günü toplanacak.Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tavanın daha fazla fiyat artışına yol açacağını belirterek, "Bu aptalca bir adım. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler" dedi.BELÇIKA'DA muhalefetteki aşırı sağcı siyasetçi Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri Bart De Wever, yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wever, ülkenin iflas ettiğini ve Yunanistan'a döndüğünü söyledi. İtalya'da da yeni tedbir paketi hazırlandı. Kaloriferlerin sıcaklığı düşürülecek, vatandaşlardan kısa duşlar almaları istenecek.