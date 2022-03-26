Avrupa’da 881 doğal gaz santrali bulunuyor

Uluslararası kaynaklardan derlenen verilere göre, Avrupa kıtasında yer alan doğal gaz santrali sayısı 881 olarak hesaplanıyor. Avrupa, elektriğin yüzde 20'sini kömürden, yüzde 13'ünü nükleer santrallerden, yüzde 25'ini doğal gazdan, yüzde 18'ini yenilenebilir enerjiden üretiyor. Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan, yüzde 24'ü Norveç ve yüzde 11'i Cezayir'den geliyor.

Avrupa'da doğal gaz santrali en fazla olan ülke sıralamasında yaklaşık 180 santralle Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'yı 143 santralle İtalya, 83 santralle Hollanda ve 81'er santralle İspanya ile Birleşik Krallık izliyor.

İtalya'nın doğal gazda kurulu gücü 40 gigavat seviyesinde bulunuyor. Almanya'nın ise doğal gaz santrallerinden oluşan kurulu gücü yaklaşık 31 gigavat, bunu aynı seviyelere yakın kurulu güçle Birleşik Krallık takip ediyor.

Doğal gazda Hollanda'nın 18 gigavat, İspanya'nın ise 29 gigavat kurulu gücü bulunuyor. Doğal gazda kurulu güç listesinde en alt sırada 173 megavatla Estonya yer alıyor.

İspanya'nın kuzeybatısında bulunan As Pontes doğal gaz santrali, 2 bin 324 megavatla Avrupa'daki en güçlü santrallerden biri. Söz konusu santral kömürle de çalışabiliyor.

Tek başına doğal gazla çalışan en yüksek kapasiteli santral ise Birleşik Krallık'ta bulunan 1180 megavat kapasiteli Peterhead santrali.

Almanya'nın en yüksek kapasiteli kurulu güce sahip santrali ise 887 megavatla Emsland. Bunu 846 megavatla Irsching ve 800 megavatla Knapsack santralleri izliyor.



Avrupa'daki ülkelerde bulunan faaliyetteki santral sayısı ise yaklaşık olarak şöyle sıralanıyor:

1- Almanya - 180 santral

2- İtalya - 143 santral

3- Hollanda - 83 santral

4- İspanya - 81 santral

5- Birleşik Krallık - 81 santral

6- Romanya - 30 santral

7- Belçika - 25 santral

8- Fransa - 23 santral - Ülkede nükleer enerji yoğun kullanılıyor

9- Polonya - 11 santral - Ülkede kömür yoğun olarak kullanılıyor

10- Yunanistan - 13 santral

11- Bulgaristan - 8 santral

12- Avusturya - 12 santral

13- Macaristan - 18 santral

14- Finlandiya - 7 santral

15- İsveç - 4 santral

16- Norveç - 23 boru hattı - 8 LNG terminali olarak bir dağıtım merkezi bulunuyor. İskandinav ülkelerinde yoğun şekilde hidroelektrik kaynakları kullanılıyor.

17- Çekya - 5 santral

18- Slovakya - 4 santral

19- Slovenya - 8 santral

20- Letonya - 3 santral

21- Estonya - 1 santral - Avrupa'nın en düşük kapasiteye sahip ülkesinde 173 megavat kurulu güç bulunuyor.

22- Litvanya - 4 santral



Avrupa'da en yüksek doğal gaz kurulu gücüne sahip ilk 10 santral şöyle sıralanıyor:

1- As Pontes Güç Santrali - İspanya - 2,324 megavat

2- Peterhead Güç Santrali - Birleşik Krallık - 1180 megavat

3- Spalding Güç Santrali - Birleşik Krallık - 950 megavat

4- Carrington Güç Santrali - Birleşik Krallık - 910 megavat

5- Langage Güç Santrali - Birleşik Krallık - 905 megavat

6- Montalto Di Castro Güç Santrali - İtalya - 900 megavat

7- Emsland Güç Santrali - Almanya - 887 megavat

8- Simeri Crichi Güç Santrali - İtalya - 885 megavat

9- Besos 5 Güç Santrali - İspanya - 859 megavat

10- Petrom Brazi Güç Santrali - Romanya - 850 megavat