Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda oluşturulan siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attıklarını vurgulayarak "Başkalarının hayal bile edemeyeceği asırlık projeleri çeyrek asra sığdırarak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Askerî insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa'da birinci olan Türk sanayisini inşa ettik" dedi. Giresun Ticaret Borsası Gıda Araştırma ve Test/Analiz Merkezi'nin (GATAM) açılış törenine katılan Kacır, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek kişi başına düşen milli gelirimizi 13 bin 110 dolara, ülkemizin toplam milli gelirini ilk kez 1 trilyon doların üzerine, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık" dedi.