Avrupa’da büyüme devam ediyor

Ağır ticari araç sektörünün global markası Ford Trucks, Batı Avrupa büyüme planı için kilit pazarlardan biri olan İsviçre'ye girerek Avrupa'daki genişlemesini sürdürüyor. Bu hamle ile Ford Trucks, DACH bölgesindeki (Almanya, Avusturya ve İsviçre) konumlanmasını tamamlamış oldu. Geniş ürün portföyü ve yenilikçi teknolojileri ile Avrupa'da yoğun talep gören Ford Trucks, İsviçre pazarında 100 yılı aşkın uzmanlığa sahip Auto AG Group'un bir iştiraki olan BF Import AG ile ortaklık kuracak. Ford Trucks pazara girişi ile 2024'de İsviçre'de beş stratejik lokasyonda faaliyete başlayarak, 2025 sonuna kadar 8'den fazla lokasyonda bayi ağını daha da güçlendirecek.Bu işbirliği, Ford Trucks'ın sıfır emisyonlu taşımacılık alanındaki yatırımları açısından da önem taşıyor. Elektrikli araçlar için güçlü bir potansiyele sahip olan İsviçre, Ford Trucks tarafından tasarlanan ve 2025 yılında seri üretime geçecek olan ilk elektrikli kamyonun pazara sunulacağı öncü ülkelerden biri olacak.