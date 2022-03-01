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Giriş Tarihi: 1.3.2022 21:41 Son Güncelleme: 1.3.2022 21:41

Avrupa’da doğal gaz fiyatları tırmanıyor

AA
Avrupa’da doğal gaz fiyatları tırmanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 avrodan açılmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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Avrupa’da doğal gaz fiyatları tırmanıyor
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