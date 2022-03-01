Avrupa’da doğal gaz fiyatları tırmanıyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 avrodan açılmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.