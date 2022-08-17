Avrupa’da doğalgaz fiyatı bir haftada % 20 arttı

Ukrayna-Rusya savaşının ardından enerjide darboğaza girerek vatandaşlarına kışın zor geçeceği uyarısında bulunan Avrupa'da fiyatlar son günlerde iyice kontrolden çıktı. 9 Ağustos'ta kapanışta 192.18 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı dün yaklaşık yüzde 20 artışla 230.65 euroya yükselerek tarihi seviyelerini gördü. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 230 eurodan işleme açılarak yeni bir zirveye ulaştı.Yaşanan büyük fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu. Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.