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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Avrupa’da durgunluk Türk firmaları için fırsat

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Avrupa’da durgunluk Türk firmaları için fırsat
Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında 21 fabrikasında ambalaj üreten Sarten, Avrupa'da yeni yatırımlar için yer arayışına girdi. Dünya çapında 3 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Sarten Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Dünyada kullanılan her 10 sprey kutusundan birini üretiyoruz. Benzer durumu kavanoz kapağında yakalamak üzereyiz. Geçen yıl Bulgaristan'a 52 milyon euroluk yatırım yaptık. Şimdi ise Hollanda'da 50 milyon euroluk yatırım planlıyoruz" diye konuştu. Avrupa'daki durgunluğun Türk firmaları için fırsat sunduğunu belirten Sarıbekir, "Türk firmaları için ciddi bir fırsat var. Bu durum pazara girişi kolaylaştırır" dedi.
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Avrupa’da durgunluk Türk firmaları için fırsat
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