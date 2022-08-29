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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Avrupa’da elektrik ilk kez 1.000 euroyu geçti

Avrupa’da elektrik ilk kez 1.000 euroyu geçti
Almanya önümüzdeki yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı bölgede yoğunlaşan enerji krizinin etkisiyle ilk kez bin euroyu aştı. 2023 teslimatlı Alman elektrik fiyatı günlük yüzde 6.6 artışla megavat saat başına bin 50 euroya yükseldi. Fransa'nın aynı tipteki elektrik vadelisinin fiyatı da cuma günü bin euroyu aşmıştı. Elektrik fiyatları Rusya'nın doğalgaz arzını kısmasının ardından neredeyse her gün rekor kırıyor. Enerji maliyetlerindeki önlenemez artış Avrupa'da enflasyonu tetiklerken hanehalkı ve şirket bilançoları üzerinde de baskıya neden oluyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner bir gazeteye verdiği demeçte hükümetin artan fiyatlara karşı acil şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
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Avrupa’da elektrik ilk kez 1.000 euroyu geçti
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