Avrupa’da en ucuz gazı Türkiye kullanıyor

Uluslararası verilerden derlenen bilgiye göre Avrupa başkentleri arasında konutlarda en ucuz gazı 4.67 metreküp/ lira ile Türkiye kullanıyor. Dünyada en fazla doğal gaz rezervi de Rusya'da bulunuyor. Toplam rezervin yaklaşık yüzde 24'ü Rusya'nın eline yer alıyor. Rusya'yı İran ve Katar takip ediyor.Doğal gazın fiyatları da diğer başlıca emtialarda olduğu uluslararası piyasalarda belirleniyor. İşte bu belirlenen fiyatlar salgın sonrası artan talep ve dünyada en fazla rezerve sahip ülke Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu kaynağın fiyatını hızla arttırdı. Özellikle Rusya'ya karşı uygulanan ambargo fiyatların katlanmasına neden oldu. Hal böyle olunca bazı ülkeler artan fiyatları doğrudan son tüketiciye yansıttı.Böylesine bir ortamda Avrupa ülkelerinin başkentleri ile Türkiye'nin başkenti Ankara'daki doğal gazın metreküp fiyatını karşılaştırıldığında ortaya şöyle bir tablo çıktı. Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre. metreküp başına Avrupa başkentleri en ucuz gazı Türkiye kullanıyor. Ankara'da doğal gazın konutlardaki metreküp fiyatı 4.68 lira (0.2647 Euro) olurken en pahalı doğal gazı ise Hollanda 53.63 lira (3.01 Euro) kullanıyor. İngiltere yaşayan hane halkı doğal gazın metreküpüne 35 Lira (1.96 Euro) öderken Berlin 'de yaşayanlar 32.6 lira (1.83 Euro). Zagrep'te yaşayanlar ise 9.89 lira (0.56 Euro) ödüyor. Komşu ülkelerden Yunanistan'ın başkenti Atina'da metreküp başına 32.51 lira (1.82 Euro). Bulgaristan'ın başkentinde ise Sofya 25.9 lira (1.45 Euro) tahsil ediliyor.