Avrupa’da enerjinin maliyeti 1 trilyon $’ı geçti

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş ve Avrupa'nın buna karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların enerji maliyetlerinde yarattığı yükselişin Avrupa'ya maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Analistler, ABD ve Katar'da yeni LNG üretim kapasitelerinin devreye gireceği 2026'ya kadar Avrupa'nın yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini savunuyor. Ortaya çıkan 1 trilyon dolar maliyetin absorbe edilmesi için hükümetlerin hane halkları ve işletmelere sağladıkları desteğin 700 milyar doları aştığını belirten düşünce kuruluşu Bruegel, artan faizler ve ekonomilerin hali hazırda resesyonda olmalarının bu desteğin çok pahalı hale gelmesine yol açtığına da dikkat çekti.