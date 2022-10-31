Avrupa’da enflasyon ekimde rekor kırdı

EURO Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10.7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Buna göre, eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.7'ye yükseldi. Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41.9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.4 ile hizmetler izledi. Avrupa ülkelerinde 100 kilovatsaat için ödenen tutar 25.3 euroya çıktı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 22 euro seviyesinde gerçekleşmişti.