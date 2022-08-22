Avrupa’da gaz bir haftada % 28.6 arttı

Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220.11 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı dünkü artışıyla haftalık yaklaşık yüzde 28.6 ile 283.2 euroya yükseldi. TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 266.75 eurodan işleme açıldı. Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.