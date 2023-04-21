Avrupa'da grev dalgası yayılıyor. Yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grevler kıta geneline yayıldı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle başta gıda, emtia, enerji ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları birçok Avrupa ülkesinde yüksek seyrini koruyor.Özellikle düşük ve orta gelirliler çok yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya. Çalışanlar yüksek enflasyon karşısında ücret artışı talebinde bulunuyor. Enerji fiyatları, geçen yılın sonunda Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkede enflasyonu yüzde 10'nun üzerinde rekor seviyeye çıkarırken, yaşam maliyeti krizi kıtanın tüm ülkelerinde işçilere zarar veriyor. Avrupa'da sendikalar enflasyon üzerinde ücret artışları talep ederken, insanların ihtiyaç duydukları şeyleri satın almalarının zorlaşması sokağa çıkmaktan başka çare bırakmıyor.Almanya'nın Hamburg, Köln/ Bonn ve Düsseldorf havalimlarındaki güvenlik personelinin 20 Nisan'da başlayan 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesi 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor. Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın yüksek enflasyona karşı daha fazla ücret artışı için gerçekleştirilen grev sebebiyle tren seferleri yapılmadı.Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikasının (EVG) ücret artışı talebiyle düzenlediği uyarı grevi sebebiyle tren seferleri yapılmadı. Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamada, yolcuların çoğunun greve hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Tren istasyonları neredeyse boş kaldı" ifadesi kullanıldı. EVG, Deutsche Bahn'ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetmiş ve 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep etmişti. Deutsche Bahn ile EVG arasında bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerinin 25 Nisan'da yapılması planlanıyor.Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg havalimanlarında güvenlik personelinin grevi sebebiyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Köln/Bonn Havalimanı'nda 170, Düsseldorf'ta da 160 uçak seferinin iptal edildiği, Hamburg'da hiçbir sefer yapılmadığı belirtildi.Son 41 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olan İngiltere'de grevler ile zam taleplerinde artış yaşanıyor. Özellikle şubat ve mart ayında iki büyük grevle birçok sektörün iş bıraktığı ülkede demiryolu çalışanlarının martta 4 gün iş bırakması ülkede yıllardır görülmemiş bir ulaşım kaosuna neden oldu. Grevden hastaların etkilenmemesi için nöbetleşe greve çıkan yaklaşık 300 bin hemşire ile 70 bin pratisyen hekimin aksine sayısı binlerle ifade edilmesine rağmen kilit bir sektör olan pasaport ofisi çalışanlarının grevleri birçok seyahat planının aksamasına neden oldu. İngiltere'nin çoğu havalimanlarında pasaport kontrol personelinin 3 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar grev gideceğini açıkladı.İspanya'da yüksek enflasyon kaynaklı geçim sıkıntısının artmasıyla başlayan grevler en çok sağlık, adliye ve ulaştırma sektörlerinde etkili oluyor. Ülkede maaş artışı talebiyle ilk olarak sağlık çalışanları meydanlara indi. Başta Madrid olmak üzere Endülüs, Galisya, Katalonya, Bask gibi birçok özerk yönetimde doktorların yaptıkları grevlerin bazıları sonuçlanırken, bazıları ise halen devam ediyor. Grevler ayrıca hava yolu, demir yolu ve kara yolu taşımacılığında da görülüyor. Galisya bölgesi ile Zaragoza ve Alicante gibi bazı şehirlerde otobüs şoförleri farklı günlerde iş bırakacaklarını açıkladı. Son olarak Air Europa hava yolu şirketinin pilotları maaş artışı taleplerinin karşılanmaması gerekçesiyle 1-4 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.İber Yarımadası'nın diğer ülkesi Portekiz'de maaş artışı talepleri en çok eğitim, sağlık ve ulaştırma sektörlerindeki kamu çalışanlarında görülüyor. Ülkede öğretmenler, sağlık çalışanları ve demir yolu işçileri son 3-4 aydır sıklıkla greve giderek, düzenledikleri gösterilerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Sol hükümet, 2023 yılında devlet memurlarının maaşlarını aylık 52 euro artışla (yüzde 3.6) brüt 2 bin 600 euroya kadar yükseltip, asgari ücrete yüzde 8 zam yapsa da sendikalar enflasyonun yüzde 8.4'lere çıktığını kaydederek, protestolarına devam ediyor.