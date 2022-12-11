Avrupa’da gündem faiz oranı ve enflasyon

İspanya'nınBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankasının CEO'su Onur Genç, Avrupa'da bankacılık sektörünün ana gündeminin enflasyon ve faiz oranı olduğunu söyledi.Avrupa'da 11'lere kadar çıkan yüksek enflasyonun daha ne kadar devam edeceğini kimsenin bilmediğini aktaran Genç, "Avrupa'da faizler bugün yüzde 1.5'te. Aralık 2023 için faizlerin, yatırım bankalarından biri yüzde 3'e, diğeri yüzde 2'ye, ötekisi de yüzde 4'e çıkacağını söyledi. 2, 3, 4 ekonomiye çok fazla etki yapıyor. Herkes farklı söylüyor çünkü enflasyonun ne kadar ve ne hızla aşağıya inebileceğini kimse kestiremiyor" dedi.Genç, Avrupa Merkez Bankasının gelecek yıl sonuna kadar faizleri yüzde 4'e kadar çıkarması halinde bunun "sıkılaştırılmış bir politika" anlamına geleceğini kaydetti.