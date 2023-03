Avrupa’da hayat felç

Fransa'da bir haftadır süren eylemler tüm hayatı felç ederken şimdi de Almanya tarihinin en büyük grev dalgası ile karşı karşıya. Almanya'nın en büyük iki sendikası, üyelerinin artan yaşam maliyetiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha yüksek ücret talep ediyor.Mega grev, Almanya'nın ulusal demiryolu operatörü Deutsche Bahn tarafından işletilen banliyö ve bölgesel trenleri etkiledi. Sendikalardan biri olan Ver.di, artan enerji ve gıda maliyetlerini gerekçe göstererek üyeleri için yüzde 10.5'lik ücret zammı talep etti. Ver.di başkanı Frank Werneke'ye göre, 400 binden fazla nakliye işçisi eyleme katılıyor. Diğer büyük sendika EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep ediyor. İki taraf arasında üç gün sürecek göreşmeler yapılması planlanıyor.Münih, Frankfurt ve Hamburg'dakiler de dahil olmak üzere 8 büyük havalimanındaki uçuşlar grevlerden etkilendi. Alman Havalimanları Birliği, yaklaşık 380 bin yolcunun dün havalanamayacağını tahmin etti. Pazar günü başlayan iki günlük grevden etkilenen 200 bin yolcu ile Münih Havaalanı gibi bazı merkezler kapılarını tamamen kapattı. Tramvay ve otobüsler de dahil olmak üzere yerel ulaşım hizmetleri de yedi eyalette çalışmıyor. Grev dalgası Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılıyor. İspanya, İngiltere ve İtalya'da da Paskalya tatilinde havalimanları, demiryolları ve diğer ulaşım ağları için alarm verildi, sendikalar grev çağrıları yapıyor.İngıltere'dehavaalanları ve limanlarındaki grevler, mart ve nisan aylarında yolcuları etkiliyor. Özellikle Paskalya tatili için endişeler zirve yaptı. Londra Heathrow Havalimanı'nda çalışan bin 400 güvenlik görevlisi yüzde 10'luk ücret artışı teklifini reddedip 31 Mart'tan 9 Nisan'a kadar 10 gün boyunca greve çıkacak. Sendika, grev eyleminin Paskalya boyunca Heathrow'da büyük aksamalara ve gecikmelere neden olacağını söylüyor.ülke ile İzlanda ve Norveç'te her 2 yılda bir yaptığı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili kapsamlı "Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Anket verilerine göre, Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin neredeyse yarısı, faturalarını ödeyememekten endişe duyuyor. Ankete katılanların yüzde 48'i faturalarını ödeyememe kaygısı taşıyor.İSPANYA'NIN en işlek havalimanlarından bazıları, yer hizmetleri ve kargo taşıma şirketi Swissport'ta sendikalı işçilerin grevleriyle karşı karşıya. 27 Şubat'tan 13 Nisan'a kadar her Pazartesi, Salı ve Perşembe günü 24 saatlik bir dizi grev çağrısı yapılmıştı. Swissport Handling, Madrid-Barajas, Barcelona- El Prat, Reus, Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Salamanca, Valladolid, Burgos, Logroño, Zaragoza, Huesca, Lanzarote, Gran Canaria ve Tenerife Sur havalimanlarında hizmet veriyor.FIRST Citizens Bank'ın çatı şirketi First Citizens BancShares, ABD düzenleyici kurumlar tarafından el konulan Silicon Valley Bank'ı satın aldı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'nin 17 eski şubesinin dünden itibaren First Citizens satış noktaları olarak açılacağını açıkladı. 10 Mart itibarıyla SVB'nin aktiflerinde yaklaşık 167 milyar dolar ve toplam mevduatta yaklaşık 119 milyar dolar bulunduğu açıklandı. SVB'nin piyasa değeri 1 yıl önce 40 milyar dolara çıkmıştı.KÜÇÜK ABD bankalarındaki mevduatlar, Silicon Valley Bank'ın 10 Mart'ta çöküşünün ardından rekor miktarda düştü. Küçük bankalardaki mevduatlar, geçen hafta 119 milyar dolar azalarak 5.46 trilyon dolara indi. Bu rakam, önceki rekor düşüşün iki katından fazla ve 16 Mart 2007'de sona eren haftadan bu yana toplam mevduatın yüzdesi olarak en büyük düşüş. Öte yandan Credit Suisse krizinin başrolündeki isim Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti.