Avrupa’da hedef 3.4 milyon şarj istasyonu

AvrupaBirliği, sıfır emisyon hedeflerinde önemli yeri olan elektrikli araçların benimsenmesinde öncü rol oynuyor. Küresel ölçekte elektrikli araç üretiminin dörtte birini AB ülkeleri gerçekleştiriyor. Bu durum Avrupalı tüketicilerin de yüzde 20'leri bulan elektrikli araç tercihleriyle de birleşince, şarj istasyonlarına duyulan ihtiyaç katlanarak artıyor. Yakın tarihli bir McKinsey analizinin sonuçlarına göre; 2021'de, Avrupa genelinde 375 bin olan şarj istasyonu sayısının, 2030'a kadar 3.4 milyona çıkması gerekiyor. McKinsey & Company'nin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (European Automobile Manufacturers' Association) raporundan bazı verileri analiz ederek hazırladığı makale, sektör paydaşlarının katlanarak artan bu ihtiyaca cevap verebilmek için neler yapabileceğini ortaya koyuyor.McKinsey uzmanları, Avrupa genelinde elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı şarj altyapısı için, 2030'a kadar kümülatif olarak 240 milyar euroluk yatırım gerekeceğini belirtiyor. Sektörün her paydaşın bu süreçte atması beklenen farklı adımlar bulunuyor. Şarj ekipmanı üreticilerinin muhtemelen üretimi artırması, şarj noktası operatörlerinin de öngörülen güç taleplerini karşılamak için elektrik üreticileriyle koordineli şekilde planlamalar yapması gerekiyor. Diğer taraftan otomobil ve kamyon üreticilerinin de değişen tüketici önceliklerini karşılamaya hazırlanması öneriliyor.