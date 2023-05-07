Avrupa’da işten çıkarma dalgası genişliyor

Avrupa'da, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon ve artan faizler özel tüketimi olumsuz etkileyerek ekonomiyi yavaşlatırken, kıtadaki pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor. Azalan kârlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Avrupalı şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Avrupa ekonomilerinde endişe yaratıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) geçen hafta yayımladığı Mesleklerin Geleceği 2023 raporuna göre, yavaşlayan ekonomik büyüme, tedarik kısıtları ve enflasyon istihdamın geleceği için en büyük riski oluşturuyor. Avrupa'da otomotiv, gıda, perakende, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Otomobil üreticisi Stellantis, İtalya operasyonlarında gönüllü işten çıkarmalar yoluyla 2 bin işçiyi işten çıkarmak için şubatta sendikalarla anlaştı. İsveçli grup Volvo, martta Avrupa'daki otobüs üretim operasyonunu yeniden yapılandırarak 1.600 kişinin işine son verileceğini açıkladı. İsveç merkezli Volvo Cars, 4 Mayıs'ta İsveç'te 1.300 kişilik ek işten çıkarma kararını duyurdu. Bu rakam, firmanın ana vatanındaki iş gücünün yüzde 6'sını oluşturuyor.İtalyan şirketi Marelli, mart sonunda sendikalarla 400 kişiyi işten çıkarmak üzere anlaştığını açıkladı. İngiliz elektrikli araç üreticisi Arrival, maliyetlerini azaltmak için istihdamının yarısını oluşturan 800 kişinin işine son verilmesini kararlaştırdı. İngiliz yemek dağıtım şirketi Deliveroo, iş gücünün yüzde 9'unu oluşturan 350 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. İngiliz süpermarket grubu Sainsbury's, şubat sonunda açıkladığı yaklaşık 2 bin kişinin istihdamını etkileyecek yeniden yapılanma planının hemen ardından 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Alman gözlük perakendecisi Fielmann, martta, 2025'e kadar yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.