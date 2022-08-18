Avrupa’da kaos

Avrupa ekonomisi yükselen enerji fiyatları, rekor seviyeye ulaşan enflasyon, gittikçe belirginleşen resesyon riski ve tarihin en büyük doğalgaz krizi ile sarsılıyor. Yaşlı kıtanın lokomotifi olan ve üç aylık gazı kalan Almanya'da tasarruf tedbirleri artırılırken, Euro Bölgesi'nde büyüme beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı. Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor.Ağustosun ilk haftasında son 27 yılın en yüksek faiz artırımının yapıldığı İngiltere'de tüketici enflasyonu (TÜFE) temmuzda beklentileri aşarak çift haneye yükseldi. İngiltere'de TÜFE haziranda yüzde 9.4 olarak hesaplanmıştı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre İngiltere'de enflasyon beklentileri aşarak temmuzda yüzde 10.1'e yükseldi. Böylece 40 yıl sonra ilk kez enflasyon çift haneyi gördü. Ekonomistler TÜFE'nin temmuzda yüzde 9.8'e yükselmesini bekliyordu.Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6.2'ye yükseldi. Enflasyon verileri hükümet ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) üstündeki baskıyı artırdı. Ekonomistler artan maliyet baskıları nedeniyle artık resesyon riskinin çok daha olası görüldüğü İngiltere'ye dair giderek daha da kötümserleşiyor. BOE dördüncü çeyrekte başlayacak, 2024'ün ilk yarısına kadar sürecek bir resesyon bekliyor ve enflasyonun bu yıl yüzde 13'ü geçeceğini tahmin ediyor. Söz konusu veriler Margaret Thatcher hükümetinin iş başında olduğu Eylül 1980'den bu yana en kötü ekonomik performansa işaret ediyor.Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğalgaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan "teknik" sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyat önemli oranda düşüş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz miktarı, mayısta yarı yarıya azalarak günlük 41 milyon metreküp seviyesine inerken, aynı dönemde Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden sevkiyatlar da yaptırımlar gerekçe gösterilerek Gazprom tarafından durdurulmuştu.Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB, Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022'de 100 milyon metreküpün altına indi.Rusya'nın kısıtlamaları sonucu tarihsel bir enerji kriziyle karşı karşıya kalan Almanya, yalnızca 3 aylık gaz stokunun kaldığını bildirdi. Federal Şebeke Başkanı Klaus Mueller, Rusya'nın gaz akışını tamamen kesmesi durumunda ellerinde 2-2.5 aylık gaz stoğu kaldığını bildirdi. Muller, kasım ayı için hedeflenen doluluk oranına ulaşmanın 'zorlu' olacağını söyledi.İsveç'te geçen hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiği bildirildi. Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi. Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi" ifadesini kullandı. Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.6 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verilerine göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 yükseldi. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi. Son verilerle ikinci çeyrek büyüme oranları aşağı yönlü revize edilmiş oldu.