Avrupa’da kitlesel yoksulluk uyarısı!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi Avrupa'yı köşeye sıkıştırdı. Doğalgazdaki artışla elektrik fiyatları da rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bir taraftan arz sıkıntısını aşmak için tasarruf önlemlerini devreye sokan hükümetler, diğer taraftan da vatandaşlarının artan enerji faturalarına destek olmak için plan yapıyor. Belçika'daki Liege Üniversitesi'nden Profesör Damien Ernst, Avrupa ülkeleri için korkutan bir uyarıda bulundu. Fransız haber sitesi Atlantico'ya demeç veren Ernst, yükselen enerji fiyatlarının AB'de kitlesel bir yoksullaşmaya yol açabileceğini ve bu kıştan sonra durumun düzeleceğine dair bir işaret olmadığını söyledi.Ernst, Belçika'da hanelerin elektrik ve ısıtma için yılda ortalama 10 bin euro ödeyeceklerini öne sürerken, "Enerji krizi, 2008 mali krizinden ve 1970'lerin petrol şoklarından çok daha kötü olacak. Bunun, özellikle satın alma gücü için ekonomik sonuçları olacak ve mali kısıtlamalara yol açacak. Enerji fiyatlarındaki böyle bir sıçrama ile enflasyonu kontrol etmek imkansız olacak" diye uyardı.Avrupa Birliği'ne üye 13 ülkenin Rusya'dan gaz tedariki hali hazırda tamamen veya kısmen kesilmiş durumda. Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranları yüzde 80. Depo kapasitesi ihtiyacın ancak 4'te 1'ini karşılayabiliyor. AB Komisyonu, Rusya'dan gaz tedarikinin aksaması riskini "çok güçlü" olarak görüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de komisyonun enerji fiyatlarına sınır getirilmesine yönelik fikirlerini 14 Eylül'de yapacağı konuşmada açıklayacağı bildirildi.ENERJİpiyasasındaki fırtınanın işletmeler üzerinde de büyük bir etki yaratması bekleniyor. İtalyan iş dünyasının en büyük lobi kuruluşu olan Confindustria, İtalyan hükümetinin hızla artan enerji maliyetlerine bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Euro Bölgesi'nde yüksek gaz fiyatlarının etkisiyle yılın ikinci yarısında resesyon beklentileri de artıyor. Fitch, Rusya'da AB'ye boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının tamamen durdurulması olasılığının, Euro Bölgesi için makroekonomik tahminler oluştururken kullanılması giderek daha makul bir varsayım gibi görünmeye başladığını bildirdi. Fitch'in raporunda, "İlk değerlendirmemiz, 2023'te Euro Bölgesi GSYH'sının Haziran Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) tahminlerimize göre 1.5 ila 2 puan darbe alacağı yönünde. Almanya'nın yaklaşık 3 puan ve İtalya'nın yaklaşık 2.5 puan darbe alacağını öngörüyoruz. Almanya ve İtalya'nın 2023'te yıllık GSYİH düşüşleri yaşamasıyla birlikte, Euro Bölgesi'de 2022'nin ikinci yarısında başlayan bir resesyon muhtemel olacaktır" denildi. Öte yandan, S&P Global verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde imalat PMI Endeksi artan enerji maliyetleri ve azalan taleple Ağustos'ta 49.8'den 49.6'ya geriledi. Bu, haziran 2020'den beri görülen en düşük seviye.FINLANDIYA, artan elektrik fiyatlarından en çok zarar gören hanelere yardımcı olacak önlemler için yaklaşık 800 milyon euro (800 milyon dolar) harcamayı planlıyor. Tehlikede olan enerji yoksulluğunun çoğu insanın dondurucu kış aylarında doğrudan elektrikli ısıtma kullandığı İskandinav ülkesinde yaşamları tehdit edebileceği belirtildi.