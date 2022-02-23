Avrupa’da ocak söndüren ocak enflasyonu

Avrupa'da
ülkeler birbiri ardına tarihlerinin en yüksek enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ocak ayı rakamları da AB ortak istatistiklerinin tutulduğu günden bu yana geçen çeyrek asrın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Avrupa
'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkat çekiyor.
ENERJİ TETİKLİYOR
Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi
'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Enflasyon, Belçika
'da yüzde 8.5, Almanya
'da yüzde 5.1, Estonya
'da yüzde 11, Litvanya'da yüzde 12.3, Fransa'da yüzde 3.3, İspanya'da yüzde 6.2, İtalya'da yüzde 5.1, Hollanda'da yüzde 7.6, Polonya'da yüzde 8.7, Çekya'da yüzde 8.8 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde, ocakta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5.1'e yükseldi. AB'de aralık ayında yüzde 5.3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5.6'ya çıktı.
25 YILIN ZİRVESİNDE
Böylece, Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayında da son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü. Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2.8 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 0.98 ile hizmetler, yüzde 0.77 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0.56 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.