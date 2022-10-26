Avrupa’da panik! 156 yıllık şirket battı: İflas dalgası mı geliyor?

EN ÇOK ETKİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE

Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'i bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirirken, kimya sektörü ve otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 35'i yeni kredi almanın artık o kadar kolay olmadığını belirtti. Perakende sektöründe ise söz konusu oran yüzde 15'in biraz altında kaldı. Bununla birlikte, bankaların beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle kredi vermede isteksiz davranmasından en çok etkilenenler ise küçük işletmeler ve kendi hesabına çalışanlar oldu.