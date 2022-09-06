Avrupa’da panik arttı: Enerji tasarrufu yapmayanı hapse atacaklar!

Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. İtalya'da restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Almanya'da binalar ve anıtlar artık estetik amaçlı aydınlatılmıyor, aydınlatıcı reklamlar saat 22.00'den sonra kapatılıyor. Tasarruf tedbirlerine uymayanlara ise çeşitli cezalar veriliyor. Dün bu konudaki en ilginç haber de İsviçre'den geldi.İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kışın yeterli doğalgaz bulunmaması durumunda gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı. İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" dedi. Enerji krizinin ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği de belirtildi.Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, büyük elektrik sıkıntısı durumunda kışın tren sayısını azaltma senaryolarını etraflıca ele almaları talimatı gönderdi. SNCF'in, tren filosu ile taşımacılıkta harcadığı enerji, Fransa'nın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1 ila 2'sine ya da Paris ile Marsilya'nın yıllık elektrik tüketiminden fazlasına denk geliyor.ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor. Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, "Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.İtalya'da bir restoran, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yaktı. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500'e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.