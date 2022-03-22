Avrupa’da petrol alarmı! Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı!

Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası Avrupa'da petrol ve doğal gaz sıkıntısı baş gösterdi. Birim fiyatlarındaki artışlar dikkat çekerken, tedarik sıkıntısı da olası. Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'da yaşanacak sıkıntıların en aza indirilmesi için 10 maddelik bir plan hazırladı. Ülkelere gönderilen tasarruf planında, araçlara maksimum kişi sayısı ile binmek, hafta sonu hiçö binmemek gibi öneriler yer alıyor.
"EKONOMİK ZARARI AZALTIYOR"
Yayınlanan öneriler "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yoğun talep mevsimi öncesinde petrol piyasalarına arzın azalmasıyla sonuçlandığından, IEA 10 Noktalı Plan, baskıları ve fiyat sıkıntısını hafifletmek için eylemler öneriyor." açıklaması ve "Piyasa gerilimlerini hafifletmek için eylemler öneriyor, tüketicilerin hissettiği fiyat, sıkıntısını azaltıyor ve ekonomik zararı azaltıyor." etiketleriyle verildi.
İŞTE 10 MADDELİK O TASARRUF PLANI
Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/sa azaltın
Etki: Arabalardan yaklaşık 290 kb/d ve kamyonlardan 140 kb/d yağ tasarrufu sağlar
Mümkünse haftada üç güne kadar evden çalışın
Etki: Haftada bir gün yaklaşık 170 kb/d tasarruf sağlar; üç gün yaklaşık 500 kb/d tasarruf sağlar
Şehirlerde araçsız pazar günleri
Etki: Her pazar günde yaklaşık 380 kb/d tasarruf sağlar; ayda bir pazar 95 kb/d tasarruf sağlar
Toplu taşımayı daha ucuz hale getirin ve mikro mobiliteyi, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik edin
Etki: Günde yaklaşık 330 kb tasarruf sağlar
Büyükşehirlerde yollara alternatif özel araç erişimi
Etki : 210 kb/d civarında tasarruf sağlar
Araç paylaşımını artırın ve yakıt kullanımını azaltmak için uygulamaları benimseyin
Etki: Yaklaşık 470 kb/d tasarruf sağlar
Yük kamyonları için verimli sürüşü ve malların teslimatını teşvik edin
Etki: Yaklaşık 320 kb/d tasarruf sağlar
Mümkün olduğunda uçaklar yerine yüksek hızlı ve gece trenlerinin kullanılması
Etki: Günde yaklaşık 40 kb tasarruf sağlar
Alternatif seçeneklerin mevcut olduğu iş amaçlı uçak yolculuğundan kaçının
Etki: 260 kb/d civarında tasarruf sağlar
Elektrikli ve daha verimli araçların benimsenmesini güçlendirin
Etki: Yaklaşık 100 kb/d tasarruf sağlar