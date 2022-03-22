Avrupa’da petrol alarmı! Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı!

Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası Avrupa'da petrol ve doğal gaz sıkıntısı baş gösterdi. Birim fiyatlarındaki artışlar dikkat çekerken, tedarik sıkıntısı da olası. Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'da yaşanacak sıkıntıların en aza indirilmesi için 10 maddelik bir plan hazırladı. Ülkelere gönderilen tasarruf planında, araçlara maksimum kişi sayısı ile binmek, hafta sonu hiçö binmemek gibi öneriler yer alıyor.