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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Avrupa’da protesto rüzgârı

Avrupa’da protesto rüzgârı

Almanya’da hayat pahalılığı protestolara neden olurken, birçok Avrupa ülkesinde, yüksek fiyatların etkisiyle yaşam koşullarının kötüleşmesi toplumsal gerilimi körüklüyor

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, hayat pahallılığı ve alım gücündeki düşüş Avrupa'da protesto ve grevlere neden olmaya devam ediyor. Almanya'da ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 10.4 ile yeni bir rekor kırınca geçen hafta 200 binden fazla işçi metal ve elektrik endüstrilerindeki fabrikalarda uyarı grevlerine ve protesto eylemlerine katılmıştı. İspanya'da da başkent Madrid'de sağlık çalışanları, sağlık sektörünün özelleştirilmesini, personel eksikliğini ve ağır çalışma şartlarını protesto etmişti.

NAKLİYECİ GREVİ
İspanya'da dün de taşımacılık sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalardan "Nakliyecileri Savunma Platformu"nun çağrısıyla kamyoncular enerji krizinden kaynaklanan kayıplarının karşılanması talebiyle süresiz greve başladı.
Ülkede mart ayında 20 gün süren ve ciddi tedarik sorunları yaratan greve de öncülük eden platform, enerji krizinden dolayı kendilerine verilen yardım sözlerinin tutulmadığını ve zararına çalıştıklarını savunuyor. Giderlerinin Aralık 2021'den bu yana en az yüzde 17 arttığını belirten kamyoncular, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı sektörün ayakta kalabilmesi için daha fazla yardım istiyor. Fransa'da ise biyologların sosyal güvenlik bütçesini protesto amacıyla greve gitmesi, ülkedeki tıbbi analiz laboratuvarların yüzde 95'inde kan ve idrar dahil, sağlık testi işlemlerinin askıya alınmasına yol açtı.

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Avrupa’da protesto rüzgârı
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