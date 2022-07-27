Avrupa’da resesyon kesin

RUSYA'NIN gazı daha da kısması Avrupa ekonomilerinde çanların çalmasına neden oluyor. Rus doğalgaz devi Gaprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını bir türbinin daha bakıma alınması nedeniyle günlük 33 milyon metreküpe indirmesiyle Avrupa'da gaz fiyatları rekora doğru ilerliyor. Analistler yüksek enerji maliyetlerinin Euro Bölgesi'ni resesyona sürüklediğini belirtiyor. Goldman Sachs'ın hazırladığı raporda Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini beklendiği belirtildi. Citi ekonomistleri ve stratejistleri, Avrupa'da resesyon olasılığının artık "kesin" göründüğünü söyledi. S&P Global Market Intelligence'ın raporunda, "Yüksek enerji maliyetleri Batı Avrupa'yı resesyona doğru itiyor. Gelişmeler İngiltere, İtalya, İspanya ve Hollanda'da reel GSYİH'de ılımlı ikinci çeyrek daralmalarını içeriyor" denildi.