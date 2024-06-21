Avrupa’da Türk silahlarına yoğun ilgi

Paris'teki Savunma Sanayisi Fuarı Eurosatory 2024'te Türk firmaları yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'den 52 firmanın katıldığını belirterek, "Gördüğüm kadarıyla firmalarımıza yönelik diğer ülkelerden, diğer firmalardan ve alıcılardan çok büyük ilgi var" dedi. Onlarca ülkeden 2 bin civarında katılımcının yer aldığı fuara katılan firmalardan CANiK düşük geri tepmeli 30x113 milimetre orta kalibre top ve kulesi ile ilgi gördü. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz, ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede, 2023 yılında 300 dolar olan, kilogram başına ihracat değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda artırmayı sürdürüyoruz" dedi.