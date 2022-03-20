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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Avrupa’da yağ ve un bulunamıyor

Fatih YILMAZ
Avrupa’da yağ ve un bulunamıyor
BAŞTA Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle raflar boşaldı. Haftasonu, marketlere gidenler, ne ayçiçek yağı bulabildi ne de un. Kriz öncesi yağ stoklayan fırsatçılar, internette bir litre ayçiçek yağını 8.5 eurodan satmaya başladı. Ayçiçek yağı bulamayanlar kolza yağı (Rapsöl) ile zeytinyağına yöneldi. Bu yağların da fiyatları iki katına çıktı. 2021'de bir euronun altında satılan kolza yağının yeni fiyatı 1.79 euro oldu. Ayçiçek yağındaki kriz un ve makarnaya da yansıdı. Marketlerde un da bulunmuyor. Elinde un olan marketler, satışa sınırlama getirdi. İlk paket 39 cente satılırken, iki paket alandan 2, üç paket aldan 5 euro talep ediyor. Belçika'da faaliyet gösteren market zincirlerinden Colruyt, un ve yağ satışına sınırlama getirdi. Colruyt, talepte aşırı yükseliş olduğu gerekçesiyle, müşterilerinin en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un alabileceğini duyurdu.

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Avrupa’da yağ ve un bulunamıyor
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