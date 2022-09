Avrupalı kışı Türkiye’de geçirecek

Rusya'nın vanaları kapatması nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupa, kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken sorunun çözümü için ise birçok Avrupalı rotasını Türkiye'ye çevirdi. Avrupalı bakanların 'Birlikte duş alın' çağrısından, "Duş almayın, bezle silinin" tavsiyesine hatta tasarruf tedbirlerine uymayanların hapisle cezalandırılmasına kadar enerji ve gaz krizine karşı çözüm arayışının sonuçsuz kalması; faturaların 1 yıl öncesine kadar 10 kattan fazla artması üzerine Avrupalılar kışı atlatmak için şimdiden Türkiye'deki otellerden rezervasyon yaptırmaya başladı.Avrupa'daki enerji krizinin etkisiyle, kasım ayı rezervasyonlarında pandemi öncesi olan 2019'a göre şimdiden yüzde 50 artış oldu. Enerji krizi ile birlikte özellikle emekli turist sayısında ciddi artış bekleniyor. Kışın kapılarını kapatan birçok otel bile, bu sene tam kapasite faaliyet göstermek için hazırlıklarını tamamladı. Sektör, son 3 yılın en hareketli kış mevsimi geçirmeyi bekliyor. Tatil bölgelerindeki tesislerin eylül ayından itibaren yüzde 50, ekim ayına doğru yüzde 80 ve kasım ayında tamamen kapandığını belirten Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak" dedi. Ademhan, bu durumun istihdamı da artıracağını belirterek, "İşsizliğin azalmasıyla vatandaşlarımızın refahının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.Kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini anlatan Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Şu an ciddi bir oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumda" dedi. Ademhan şunları söyledi: "Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemleniyor. Doğal gaz sıkıntısıyla Avrupa'dan da gelecek ciddi bir rezervasyon bekliyoruz. Avrupa'daki bakan parlamentoda konuşurken, 'Beraber duş alın' uyarısında bulunuyorsa, daha yeni bu sıcaklarda bu uyarıyı yapıyorlarsa, ümitliyiz. Ciddi bir talep olacaktır."Avrupa'danolan turist akışının normal senelerde ekim ayında kesildiğini ifade eden Ademhan, "Ancak şu anda ekim ayından itibaren acentaların Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yaptırdıkları rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış var. Bunun yanı sıra bireysel olarak da on binlerce Avrupalının rezervasyon yaptığını görüyoruz. Yani bu kış 5 milyon turisti daha sırf yaşanan bu enerji krizinden dolayı ağırlayacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.Ademhan, bu yıl 40 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklenildiğini belirtirken, "Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir. Bacasız sanayi demek işte budur" dedi. Yazlık evlerin kiralarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ademhan, "Vatandaşımızın buraları ne ucuza ne de çok pahalıya vermemesi gerekiyor. Gelen insanlara dengeli bir şekilde, uygun bir artışla verilmesi gerekiyor" dedi.