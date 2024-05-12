Avrupalı Kuzey Kıbrıs’ı radarına aldı

Kıbrıs, son yıllarda gayrimenkul yatırımcısının gözdesi haline geldi. Döviz getirisi, fiyat avantajı, Akdeniz iklimi ve gelişme potansiyeli Kuzey Kıbrıs'a yatırımları artırıyor. Şu anda İskele bölgesinin dışında en çok Esentepe ve Gaziveren bölgeleri öne çıkıyor. Dünyanın dört bir köşesinden yatırımcı çeken Kuzey Kıbrıs'ta Türk firmaları da projeleriyle yer almaya başladı. Türkiye'de Alanya ve Antalya'da bugüne kadar 53 proje geliştiren ve kentsel dönüşüm projelerine imza atan Fenercioğlu da Kuzey Kıbrıs'ta proje geliştiren Türk firmalarından biri. Yaklaşık 3 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta yatırıma başlayan ve bugün Kuzey Kıbrıs'ta 8 şantiyede 1.500 konut üreten Fenercioğlu'nun hedefi yıl sonuna kadar 12 şantiyeye ulaşmak. Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, "Böylece üreteceğimiz konut sayısı 4 bin adedi aşacak. 3 yıl sonra 4 bin konut daha üretmek için şimdiden ek çalışmalarımızı da yapıyoruz. Özellikle enerji krizinden sonra burası Avrupa'nın kaçış noktası oldu. Avrupalılar Kuzey Kıbrıs'ı çok seviyor. Şu ana kadar 250 milyon poundun üzerinde yatırım yaptık" diye konuştu.Kuzey Kıbrıs'ın dinamiklerine dikkat çeken Fenercioğlu, şunları söyledi: "Kuzey Kıbrıs'ta pound ile yatırım yapıyorsunuz. Yatırdığınız para yaklaşık 10-12 yıl içinde geri dönüyor" dedi.Türkiye'de de yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Aycan Fenercioğlu, şöyle konuştu: "İzmir merkezine en yakın ve bir defada yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatmaya hazırlanıyoruz. Projeyi 1.5 yıldır geliştiriyoruz, planları bitti. İzmir Esentepe'nin Göktürk bölgesinde 55 dönümde 2-3 aya kentsel dönüşüm projemize başlayacağız. Söz konusu bölgede ticari alanlar ve 1.700 konut olacak."