Avrupalı turistte % 20 artış var

Türk turizm sektörü 2024 yılına hızlı başladı. Sektörün lider oyuncuları, Avrupa pazarının en önemli fuarları arasında yer alan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'na adeta çıkartma yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan 200 metrekarelik Türkiye pavilyonunda 15 firmanın yanı sıra sektörün önde gelen isimleri ve sektör temsilcileri yer aldı. Türk Hava Yolları'nın dev stantla katılım sağladığı fuarda, Türkiye ilgi odağı haline geldi. Avrupa pazarının ilk resminin çizildiği fuarda 2024 için ilk verilerin çok pozitif olduğunu belirten sektör oyuncuları, geçen yılın aynı dönemine göre Avrupa'dan gelen erken rezervasyonlarda yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa pazarına dair ilk resmin Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nda çekildiğini vurguladı. 2023'te bir önceki yıla göre Avrupa pazarının yüzde 10 artış gösterdiğine dikkati çeken Kavaloğlu, "2023 hedefimiz Avrupa'da yüzde 20 artış yakalamaktı. Ancak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ardından seçim süreci ve enflasyon etkileri görüldü. Bu yıl erken rezervasyon güzel başladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış var. Asıl resmi 31 Mart'tan sonra görürüz. Hedefimiz Avrupa'da yüzde 15 artış yakalamak" dedi.Avrupa pazarının en büyük oyuncularından olan Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2024'te uçak kapasitelerini yüzde 15 artırdıklarını belirterek, şunları anlattı: "Türkiye dahil 15 ülkeye 900 bin koltuk ayırdık. Bunun 3'te birinden fazlasını Türkiye'ye kalanını da diğer 14 ülkeye planlıyoruz. Şu an Türkiye'ye çok güçlü bir ilginin olduğunu görüyoruz. Ön rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir artış söz konusu. Ancak geçen yıl bir fiyat şoku nedeniyle talep biraz durmuştu. Şu anda bu şok atlatıldı. Eğer bu yıl ciddi bir sorun yaşanmazsa yüzde 15-20'lik bir artış bekliyoruz."Voyage Otelleri Satış Direktörü Sevil Yeşildağ ise Almanya, İsviçre, Hollanda ve İngiltere'den gelen rezervasyonlar da geçen yıla göre yüzde 15'lik artış olduğunu belirterek, "Bu yıl rezervasyonlar Avrupalı turist sayısını yüzde 20 artırma hedefine paralel gidiyor" dedi. ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek de, "Son dakika rezervasyonların oluşan boşluklarda oteller iç pazara döndü. 2023 Haziran'ın ikinci yarısından itibaren kişi başı gecelemeyi bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla kapattık. 2024'te yüzde 10 büyüme bekliyoruz. İlk verilerde Avrupa'da yüzde 10 artış var. Bu pazarı görmek lazım. Oteller dominant pazarlarda oluşan boşlukları iç pazarla doldurmayı hedefliyor" diye konuştu.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu yıl talep güzel gidiyor. 2024'te yüzde 15 artış bekliyoruz" dedi. Bodrum'da fiyatların masaya yatırılması gerektiğinin altını çizen Aras, "Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde tüm kesimler bir araya gelmeli. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi rakiplerimizin fiyatları incelenmeli ve ona göre fiyat belirlenmeli. Çünkü 2023'te Bodrum'da oteller fiyatlarını yüzde 70 artırdı. Sonra yüzde 20'lere kadar geri çekildi. Demek ki 'ben yaptım oldu' demek doğru değil. Fiyat politikasına dikkat edilmezse bu durum kayba yol açabilir" diye konuştu.KUŞADASI Belediyesi'nin temsilcisi Ecehan Dolgun da en büyük ikinci kruvaziyer limanının Kuşadası'nda olduğunu belirterek, "Limana çok ilgi var. Özellikle İngilizlerin talebi yüksek. 2023'te kruvaziyerle 1 milyona yakın turisti ağırladık. Bu yıl hedefimiz 2 milyona ulaşmak. Fuarlarda destinasyonumuzu tanıtıyoruz" dedi.