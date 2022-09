Avrupalılar faturaları yakıyor

Kış ayları yaklaşırken Avrupa'daki enerji krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da hükümetler önlem üzerine önlem açıklasa da fiyatlar hız kesmiyor. Avrupa halkı ve işletmeler zorda... İngiltere'de ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, enerji faturalarının bu kış yüzde 80 artacağını açıkladı. Zam, ortalama bir hane halkının evlerini ısıtmak ve elektrik sağlamak için her yıl 4.182 euro ödemesi anlamına geliyor. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ortalama hane halkının enerji kullanımının ekimden itibaren 2.500 sterlin ile sınırlandırılacağını duyursa da, milyonlarca kişi faturalarını ödemek için mücadele ediyor. İngiliz işletmeleri yüzbinlerce firma için sabit enerji sözleşmelerinin ekim ayında sona erdiğini, hükümetin 150 milyar sterlinlik planının başlaması geciktikçe sıkıntının arttığı belirtiliyor.Avrupa'daki pek çok ülkede hanelerin ödeyeceği faturalar yükseldi. Roscommon süpermarket sahibi Annie Timothy, elektrik dağıtım şirketi Electric Ireland'dan 20 bin 882 euro fatura geldiğini belirterek, "Sadece oturdum ve ağladım. Çok endişeliyim" diyor. Bakkal ve Gazete Bayileri Derneği CEO Vincent Jennings de, "Üyelerimizin enerji tüketimi yüzde 10-15 azalmasına rağmen maliyetleri yüzde 300 arttı" diyor.İTALYA genelinde yükselen enerji fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlanan bar ve restoran sahipleri de acılarını müşterileriyle paylaşmaya karar vererek "dayanılmaz" yazılarıyla gaz ve elektrik faturalarını sergilemeye başladı. İtalya perakende ve catering işletmeleri derneği Fipe-Confcommercio tarafından ülke çapında "Vetrina'da Bollette" (Bills on Display) girişimi yapılıyor. Enerji fiyatlarının bir yıl öncesine göre üç katına çıktığı vurgulanıyor. Fipe-Confcommercio Başkan Yardımcısı Cursano, "Enerji maliyetlerinde yüzde 300'e varan artışlarla başımıza silah dayamış halde çalışıyoruz" diyor.