Avrupa’nın çipura levreği Türkiye’den

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, Bodrum'da biraraya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sektörün entegre yapısına dikkat çeken ve Türkiye'nin su ürünleri toplam üretimi içerisinde yetiştiriciliğin payının her geçen sene yükseldiğini ifade eden Bozan, "Sektörün Ocak- Ekim 2022 ihracatı 1 milyar 327 milyon dolara ulaştı. Avrupa'nın toplam çipura levrek tüketiminin yüzde 40'ını ülkemiz karşılıyor. Avrupalı'nın tükettiği her üç çipura levrekten birinin hatta daha fazlasının Türk çipura levreği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıl sonu ihracat rakamı 1.6 milyar doları bulacak. Su ürünleri sektörü 2023 ihracat hedefini şimdiden yakaladı, hatta geçti" diye konuştu. Bu başarıya rağmen sektörün daha alacak çok yolu olduğunu ifade eden Bozan, "Sektörün özellikle kamuoyunda önyargılardan arındırılmış bir şekilde, ülkesi, milleti için çalışan bir sektör olduğu çevreye en saygılı sektörden birisi olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLEN TEK HAYVANSAL ÜRÜN

Dünyada üretilen su ürünleri hasadının yaklaşık yüzde 50'sinin kültür yoluyla elde edildiği bilgisini veren Bozan, "Kültür balığı olmasa, insanların balığa ulaşması çok zor. Ayrıca Türkiye'de üretilen balık Avrupa'ya ihraç edilebilen tek hayvansal ürün. Her türlü kalite kontrol mekanizmaları da çalışıyor. Avrupa ülkelerine, dünyaya kolaylıkla satılabilen bir ürün. Burada önemli nokta üretimin sürdürülebilir şartlarda devamını sağlamak. Sektör bu konuda her türlü çalışmayı özveriyle gerçekleştiriyor" diye konuştu. Türkiye'de balıkta tüketim kültürünün taze balık üzerine olduğunu kaydeden Bozan, sektörün bundan önemli hedeflerinden birinin markalaşma olması gerektiğini dile getirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL KARAKTER

'Dört mevsim balık, her yaşta sağlık' sloganıyla öncelikle balık tüketimini artırmak, her mevsim ve yaşta balık tüketiminin sağlığımız için önemini anlatarak farkındalık yaratmak istediğimiz bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Bozan, "Projemizin en önemli detayını çocuklar oluşturuyor. Çocukların balık tüketimindeki gözle görülebilir eksikliğini artırabilmek adına onların seveceği, balık tüketen ve anlara balık tüketiminin önemini anlatan Kültürcan adlı bir karakter tasarladık. Bu karakter sayesinde çocuklara balık tüketiminin önemini anlatma projemiz çok başarılı oldu. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz kadar kişiye kalık tüketiminin önemini anlatırken kültür balıkçılığı hakkında da bilgi vermek olacak" dedi.

TÜRK SOMONU BÜYÜK FIRSAT

Pandemi ile birlikte artan girdi maliyetlerinin nakliye ile ilgili kısmını maliyetlere yansıtabildiklerini, ancak 0.78 sent olan ve şu an 3 doları bulan yem maliyetini fiyatlara yansıtamadıklarını dile getiren Bozan, sektörün çipurada dönemsel olarak maliyetine hatta bir miktar zararına satışla yola devam ettiğini vurguladı. Levrekte nispeten karlılıkların sürdüğünü anlatan Bozan, sektörün yeni ve yenilikçi türler konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. Bu çalışmalar kapsamında Türk somonun ulaştığı üretim ve ihracat başarısına dikkat çeken Bozan, "Norveç somonuna göre daha ucuz ve besin değeri daha iyi olan Türk somonu ortalama 5- 6 dolarlık ihracatla rekabetçi bir ürün oldu. Özellikle Rusya pazarında çok etkiniz. Şu an 50 bin ton olan üretim, 2025'te 200 bin tona ulaşacak. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde somon ihracatı tek başına 1.5 milyar doları geçer" diye konuştu.

YANAŞMA YERİ İÇİN PROJEMİZ HAZIR

Öte yandan ülkemiz kültür balıkçılığının lideri durumundaki Muğla'dan dünyanın dört bir yanına gerçekleşen balık ihracatının 700 milyon doları bulduğunu ifade eden Bozan, kente 12 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği bilgisini verdi. Bölgeden böylesine ihracat ve istihdam sağlayan sektörün bir yanaşma iskelesi bulunmadığına dikkat çeken Bozan, "Açık ve Derin Sularda Balık Yetiştiriciliği yapan tesislerin balık, yem ve personel taşımak amacıyla ihtiyaç duyduğu iskele konusunda Güllük'te uygun bir nokta bulunuyor. Ancak, burada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muvakat engelenin aşamıyoruz. Projemiz hazır. İzin verildiği takdirde sektör olarak bu iskeleyi yaparız. Bu engel aşıldığı takdirde lojistik açıdan rahatlayacak sektör, üretim, istihdam ve ihracat başarılarını artırarak sürdürebilecek" dedi.