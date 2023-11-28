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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Avrupa’nın devi TL’ye döndü

Avrupa’nın devi TL’ye döndü
Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye'de mayısta yapılan seçimlerden bu yana ortodoks para politikasına dönüşün etkisiyle Türk Lirası'na yönelmeye başladı. 2 trilyon dolar değerinde varlık yöneten Paris merkezli Amundi, TL'nin çok daha fazla değer kaybedeceğine yönelik görüşünden vazgeçerek bu yönde ilk adımını attığını açıkladı. Amundi'nin gelişmekte olan piyasalar sabit gelir birimi eş başkanı Sergei Strigo, TL'ye yönelik olumsuz beklentilerini iyileştirme sürecine atıfta bulunarak, "TL'yi portföye dahil etmeye başladık" dedi.
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Avrupa’nın devi TL’ye döndü
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