Avrupa’nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğal gaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.