Avrupa’nın en büyük e-ticaret buluşması İstanbul’da yapılıyor

WORLD E-Commerce Forum dünya e-ticaret devlerini 9'uncu kez buluşturmaya hazırlanıyor. 28-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Wow Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak. Çin merkezli Aliexpress'ten Avrupa'nın en büyük pazaryeri Zalando'ya, Rusya'nın e-ticaret devi Ozon'dan Polonya Merkezli Allegro'ya dünya e-ticaret devlerinin katılacağı etkinlikte, 10'dan fazla global pazaryeri Türk tedarikçilerle buluşucak. Avrupa'nın en büyük e-ticaret buluşmasının İstanbul'da gerçekleşeceğini aktaran WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "Foruma katılacak pazaryerlerinin toplam pazar hacmi ise 250 milyar dolar. Türk üretici ve e-ticaret şirketlerinin yüzde 1 pay aldığı bir senaryoda, 2.5 milyar dolarlık bir pazar payı oluşacak" dedi.