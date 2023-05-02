Avrupa’nın en büyük güneş santrali Karapınar GES’te açılış heyecanı: 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak

Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerji Santrali'ni tamamlamanın gururu içerisinde olduklarını belirten Haluk Kalyoncu şöyle devam etti:

Heyecanla Cumhurbaşkanımızın buraya bağlanarak 3 milyar kilovatsaatlik yıllık üretim kapasitesi olan temiz enerji santralini devreye almak üzere Sayın Bakanımızla beraber hazır bir şekilde bekliyoruz. İnşallah ülkemize güzel bir yenilenebilir enerji yatırımını daha kazandırmış olacağız.

"SERÜVENİMİZ 2020 YILINDA BAŞLADI"

2020 yılında başladı serüvenimiz. Yaklaşık 1.5 gigavatlık bir santral olduğunu söylemek istiyorum. 1.5 gigavat kapasiteli bir santralin kurulum süresi en az 3.5-4 yıl alabilir. Buradaki güneş enerjisi panellerinin güneşi takip sistemli olması montaj ve altyapı süresi daha fazla zaman alıyor. Biz 4 senelik bir sürece ancak sığabilen bir yatırımı 2.5 senede tamamladık. Bu yüzden zaman çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan bağlanacak, birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Daha kısa sürede, normalde sürmesi gereken zamandan 1-1.5 sene daha önce tamamlayarak senelik 3 milyar kilovatsaatlik temiz enerji üretimini ülkemizin enerji sistemine aktarmaya başlıyoruz bugün itibariyle.