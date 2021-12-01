Avrupa’nın en güçlü büyümesi: Yıl sonunda çift hane kesinleşti!





HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN: ÜCRETLİLERİN PAYI ARTIRILACAK

Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir.

İSMAİL GÜLLE-TİM BAŞKANI:HEDEF 300 MILYAR DOLAR

Net ihracatın katkısı 6.8 puan oldu. İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. Aynı tempoyla devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan Orta Vadeli Program'daki (OVP) ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız



NAİL OLPAK-DEİK BAŞKANI: YIL SONUNDA ÇİFT HANE

Bugünkü tabloya baktığımızda, son çeyrekte yüzde 4 bandında bir büyüme hesabıyla da yıl sonu büyüme tahminimizi çift hane seviyesinde beklediğimizi belirtmek istiyorum. Salgın koşullarının devam ettiği ve dünya ekonomisi ile küresel ticaret açısından oldukça zorlu geçen bir dönemde, böylesine güçlü bir büyüme performansı yakalamamız önemli bir başarı.



NURETTİN ÖZDEBİR-ASO BAŞKANI: SANAYi EKONOMiNiN YÜZ AKI

Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuştur. Sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir.

MAHMUT ASMALI-MÜSİAD BAŞKANI: 5 ÇEYREK KESİNTİSİZ BÜYÜME

Yüzde 7.4'lük oran, Türkiye ekonomisinde temel lokomotiflerinin artık pozitif büyüme rayına tamamen oturduğunu göstermektedir. Ekonomimizin pandemi sonrası normalleşmenin başladığı 2020 yılı 3'üncü çeyreğinden itibaren 5 çeyrek boyunca kesintisiz pozitif büyümesi ve 2021 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin büyüme oranının yüzde 12.2'ye ulaşması, sürdürülebilir bir büyümenin sinyallerini vermesi bakımından oldukça önemlidir.



GÜRSEL BARAN-ATO BAŞKANI: EKONOMİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Ekonomimizin yön değiştirerek büyüdüğünü görüyoruz. Bu süreçte sanayi üretimi ve ihracattaki artış büyümenin öncüleri oldu. Ülke kalkınmasının üretim, istihdam ve ihracat eksenli olmasının sonuçları alınmaya başlandı.



ŞEKİB AVDAGİÇ- İTO BAŞKANI: CARİ AÇIK GÜNDEMDEN ÇIKMALI

Yüzde 7.4'lük büyüme, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen politikaların devamının önemini bir kere daha göstermiştir. Türkiye'nin, yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas alan politikalara çevirmesi çok değerlidir. Cari açığın gündemimizden çıkarılması, Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi olarak çok daha iyi bir seviyeye taşıyacaktır.



ORHAN AYDIN-ASKON BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Ülkemiz, bu ortamda ekonomisini büyütebilen yegane ülkelerden birisi olmuştur. Sanayi ve ihracat tarafında büyümeyi yakalamak çok önemli ve biz bu alanda olumlu yönde seyrimizi devam ettiriyoruz.