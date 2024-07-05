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Giriş Tarihi: 6.7.2024

Avrupa’nın en iyisi ödülünü aldı

Avrupa’nın en iyisi ödülünü aldı
İstanbul Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü. Ödül, İstanbul'da düzenlenen 34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'nde ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'e takdim edildi. İstanbul Havalimanı, aynı puana sahip geçen yılın birincisi Roma Fiumicino Havalimanı'yla ödülünü paylaştı. İGA CEO'su Bilgen, "Türkiye havacılık ve turizm sektörlerinin geleceğini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
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Avrupa’nın en iyisi ödülünü aldı
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