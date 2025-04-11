Avrupa’nın en ucuz elektriği Türkiye’de: Elektrikte faturanın yarısını devlet ödüyor

Enerjide uygulanan yerli ve milli politikalar sayesinde bugün enerji darboğazına giren Avrupa'nın aksine Türkiye, vatandaşlara uyguladığı uygun tarifelerle fiyat noktasında en avantajlı ülkelerin başında geliyor. Halihazırda Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de faturaların yüzde 50'si Hazine tarafından karşılanıyor. Desteklenen miktarın faturalarda daha iyi anlaşılabilmesi için bu aydan itibaren yeni faturalarda devlet desteği miktarına da yer verildi. Elektrik aboneleri bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken faturayı görebiliyor.

230 MİLYAR TL DESTEK SAĞLANACAK

Elektrikte maliyet esaslı yeni dönem ile birlikte yalnızca yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde kullanımı olan ve toplam abone sayısının yüzde 3'üne denk gelen aboneler elektriğin gerçek maliyetini öderken, diğer tüm aboneler ise desteklenmeye devam ediliyor. Bu yıl Hazine bütçesinden elektrik faturalarının desteklenmesi için 230 milyar TL harcanacak.

FATURALARDAN TAKİP EDİLEBİLİR

Faturalarda vatandaşların günlük ve yıllık ortalama elektrik tüketimlerine de yer veriliyor. Bu sayede vatandaşlar faturaların altında yazan yıllık tüketimlerini takip ederek 5 bin kilovatsaatlik üst kademe limitine ne kadar yaklaştıklarını görebilecek. Buna göre isteyen vatandaş evinde enerji tasarrufu yaparak kademeye takılmaktan kurtulacak. Zaten uygulanan üst kademe şu anda yalnızca geliri yüksek küçük bir kesimi kapsıyor. Faturalarda yine vergi ve fonlar için yapılan kesintilere de detaylı şekilde yer veriliyor.



İŞTE FATURA ÖRNEĞİ

Desteklemelerin vatandaş tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için bu ay itibarıyla faturalarda devlet desteği miktarına yer verilmeye başlandı. Faturaların en altında toplam tüketim bedeli ile birlikte devlet desteği ve ödenecek tutara yer veriliyor. Örnek faturada görüleceği üzere 131 kilovatsaatlik aylık tüketim karşılığı enerjinin gerçek maliyeti 626.69 TL olmasına rağmen, faturaya 341.69 TL devlet desteği sağlanmasının ardından vatandaşın ödeyeceği fatura 285 TL'ye düşüyor. Vatandaşların enerjinin gerçek maliyetinin alındığı bir üst kademeye geçmesi için ise aylık 417 kilovatsaatlik bir tüketiminin bulunması gerekiyor.



SÜBVANSİYONLARLA FİYAT DÜŞÜK TUTULUYOR

Türkiye'deki 51 milyon elektrik aboneye hizmet sunan elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik fiyatları ve dağıtım bedelleri konusunu değerlendirdi. Türkiye'de enerjide uygulanan sübvansiyonlar ile elektrik fiyatının gerçek maliyetinden oldukça düşük tutulduğunu kaydeden Erdoğan, dağıtım bedelinin ise yapılan altyapı yatırımı gibi harcamaların karşılığı olarak faturalarda yer aldığını anlattı. Erdoğan, "EPDK'nın düzenlemeleri son derece açık, herkesin gözü önünde" dedi.



ASGARİ ÜCRETTE FATURA PAYI % 2.3

Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de bir aylık elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı 2002'de yüzde 20.2 iken bu oran şimdi ise yüzde 2.3'e geriledi. Elektrik faturasının en düşük emekli aylığı içerisindeki payı ise yüzde 4 ile tarihin en düşük seviyesinde. Avrupa'da asgari ücret içerisindeki elektrik payı ülkelere göre yüzde 5-10 arasında değişiyor.



EN UCUZ ELEKTRİK TÜRKİYE'DE

Kilovatsaat başına 2.59 TL ile en ucuz elektrik Türkiye'de tüketiliyor. Türkiye'yi sırasıyla euro karşılığı olarak 3.43 TL ile Macaristan, 3.76 TL ile Ukrayna, 3.98 TL ile Sırbistan, 4.05 TL ile Norveç, 4.20 TL ile Karadağ, 4.68 TL ile Malta, 5.59 TL ile Bulgaristan, 5.99 TL ile Hırvatistan izliyor. Avrupa'da en pahalı elektriği ise 15.40 TL ile Belçika kullanırken, onu sırasıyla 15.32 TL ile Almanya, 14.30 TL ile Danimarka, 13.88 TL ile Birleşik Krallık, 13.78 TL ile İsviçre izliyor.



65 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Faturalarda yer alan elektrik dağıtım bedelleri ile yaklaşık 65 bin kişi istihdam edilirken, dolaylı olarak yüzbinlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor. Dağıtım hatları 1.5 milyon kilometreye uzanırken bunun 500 bin kilometresi son 10 yılda döşendi. Dağıtım şirketleri yıllık yatırım kapasitelerini 980 milyon dolardan 2.2 milyar dolara çıkardı. Ayrıca 2013'te yüzde 18.5 olan kayıp-kaçak oranı arihinde ilk kez bu yıl yüzde 10'un altına düşürüldü ve yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlandı. Trafo sayısı 340 binden 550 bine çıkarılırken müşteri memnuniyet oranı ise yüzde 30 arttı.