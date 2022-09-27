İstanbul Havalimanı ve THY zirvedeki yerini koruyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCOTROL) 19- 26 Eylül tarihleri arasındaki verilerine göre İGA İstanbul Havalimanı günlük bin 286 uçuşla Avrupa'daki liderliğini korurken Türk Hava Yolları da günlük bin 376 uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sırada yer aldı.

Eurocontrol 19- 26 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre; Avrupa Kıtası'nda günlük ortalama 29 bin 622 uçuş yapıldı. Söz konusu tarihlerde günlük bin 286 uçuşla İGA İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korurken Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İGA'yı bin 272 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 236 uçuş ile Paris Charles De Guglle Havalimanları takip etti.

Türk Hava Yolları (THY) ise bin 376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'ncü sırada yer alırken bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sırada yer aldı.